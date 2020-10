Polícia australiana apreende mais de 500 quilos de cocaína em polpa de fruta do Brasil

A polícia australiana apreendeu na sexta-feira 552 quilos de cocaína, avaliada em 168 milhões de dólares australianos (101 milhões de euros), escondida em paletes com polpa de banana congelada do Brasil, anunciaram este sábado as autoridades.

Agentes da Polícia Federal Australiana e das Forças de Fronteira apreenderam a droga em Sydney, na sequência de um alerta das autoridades norte-americanas, que assinalaram o carregamento suspeito, entrado na Austrália em 21 de setembro.

As autoridades detiveram um australiano de 68 anos, acusado de importar e de estar na posse de drogas ilícitas, crimes punidos com uma pena máxima de prisão perpétua.