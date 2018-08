Polícia brasileira apreende tonelada e meia de cocaína com destino à Europa

País de destino não foi revelado.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:10

A Polícia Federal brasileira, PF, apreendeu uma tonelada e meia de cocaína que traficantes se preparavam para embarcar num navio com destino a um país ainda não identificado na Europa. A apreensão aconteceu na noite de sábado na região da cidade de Barcarena, no estado brasileiro do Pará, na Amazónia, mas só foi divulgada esta segunda-feira.

A droga, que ao chegar ao seu destino na Europa e ser adicionada a outras substâncias renderia várias toneladas a mais e aumentaria exorbitantemente o lucro dos traficantes, foi apreendida quando os criminosos a transportavam pelo meio da mata até duas embarcações que estavam num dos muitos rios que cortam a região de Barcarena.



Segundo as primeiras informações avançadas pela PF, o estupefaciente iria ser levado pelas duas lanchas encontradas no local e também apreendidas até um navio de porte maior, que o levaria até um porto na Europa.

A investigação que culminou com a apreensão da cocaína e a prisão de dois traficantes, um brasileiro e outro natural do Suriname, país vizinho ao Brasil, começou há cerca de um mês. Autoridades norte-americanas alertaram a polícia brasileira de que uma grande quantidade daquela droga iria cruzar Barcarena por terra e depois viajaria em lanchas até ao navio que cruzaria o oceano.

Após um eficaz trabalho de inteligência, agentes federais brasileiros localizaram uma casa em Barcarena onde a cocaína estava guardada e passaram a monitoriza-la 24 horas por dia.



Sábado à noite, quando os traficantes retiraram a droga da habitação e a levaram através da mata para perto do rio onde as lanchas esperavam, os agentes agiram e, apesar de vários criminosos terem conseguido fugir pela mata, a droga foi apreendida na totalidade.