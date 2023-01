Polícia brasileira vai investigar se crise sanitária provocou genocídio de indígenas Yanomami

A Polícia Federal do Brasil confirmou esta quarta-feira que vai investigar se a grave emergência sanitária do povo indígena Yanomami resulta de uma alegada omissão do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que pode configurar o crime de genocídio.

A investigação decorre da denúncia do Ministério da Justiça, após a constatação de grave situação de saúde nas aldeias Yanomami localizadas nos estados do Amazonas e Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela.

A denúncia pede esclarecimentos sobre a suposta responsabilidade de funcionários públicos e do ex-presidente Jair Bolsonaro, substituído em 01 de janeiro pelo líder progressista Luiz Inácio Lula da Silva, na crise sanitária provocada por invasores na terra indígena.