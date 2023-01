“Festa da Selma”: Revelado nome de código para os ataques às sedes dos três poderes em Brasília

"Viagem Para Praia" é o nome de um mapa online, divulgado no Telegram, que lista 43 cidades com saídas de ônibus para a "festa da Selma" - a tentativa de golpe bolsonarista em 8/1. Convidados iriam "brincar" de "polícia e ladrão" e "tiro ao alvo". Mapa também localiza refinarias. pic.twitter.com/Y435FvQTKv — Amanda Rossi (@amanda_rossi) January 11, 2023

A concentração de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro que culminou na invasão das sedes dos três poderes em Brasília foi organizada via plataformas online, em que apelidavam o evento de "Festa da Selma", noticiou esta quarta-feira o portal Uol."O código é festa da Selma, vai acontecer uma festa de aniversário enorme e existe uma organização muito grande para juntar e preparar os convidados (...) a organização antes da festa vai ser em um lugar não conhecido, onde as pessoas estão há mais de 65 dias [acampamento em frente ao quartel-general de Brasília". E de lá todos sairão para a festa", lê-se no texto do mapa online "Viagem para Praia".Nesta mapa online, de acordo com a investigação do portal Uol, estavam marcados, em vez de pontos turísticos, lugares em 43 cidades do país onde se podia apanhar um autocarro para Brasília e ainda os contactos dos organizadores dos transportes.Segundo o mesmo portal, este mapa online circulou em vários grupos de radicais, como o grupo "Caça e Pesca", que alberga 18 mil membros no sudeste do país e o grupo "Sertanejo" focado para os extremistas do Centro-Oeste.Na descrição da "Festa da Selma" os organizadores avisavam que o evento ia ser violento e com confrontos com a polícia."A ‘Selma’ "não convidou crianças e nem idosos, quer somente adultos dispostos para participarem de todas as brincadeiras, entre elas: tiro ao alvo, polícia e ladrão, dança da cadeira, dança dos índios, pega pega, e outras", lia-se."É importante que cada um leve suas coisas pessoais de higienização e proteção, inclusive: máscara para não ficar ardendo com a torta de pimenta na cara e soro fisiológico para se limpar caso espirrem algo que faça vocês chorarem e lacrimejarem, mas não de alegria, durante a festa", referia ainda, de acordo com o Uol.Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes, numa operação de que resultaram cerca de 1.500 detidos.A Polícia Federal brasileira informou que cerca de 600 pessoas presas acusadas de participarem nos atos, na maioria idosos com mais de 65 anos, mulheres que têm filhos pequenos e pessoas com comorbilidades graves, foram libertadas para responder em liberdade.A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira que apoiam o anterior presidente, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, na capital brasileira.Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.Torres é alvo de um pedido de prisão que ainda não foi cumprido por se encontrar em viagem aos Estados Unidos da América.