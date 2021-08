Polícia deteve cinco suspeitos do furto de 400 parafusos do Caminho-de-Ferro de Luanda

A polícia angolana deteve já cinco suspeitos do furto de 400 parafusos da linha férrea do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL), no ramal do Zenza-do-Itombe, província do Cuanza Norte, informaram hoje as autoridades policiais locais.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Cuanza Norte, Edgar Salvador, além das detenções foram recuperados diversos materiais furtados no troço, uma viatura usada no transporte dos meios, uma balança, entre outros materiais ferrosos.

Edgar Salvador, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, informou que além dos cinco suspeitos foi retido um menor, de 14 anos, pela suposta subtração de materiais para comercializar a preços irrisórios aos suspeitos, que por sua vez, vendiam a preços altos, a compradores em Luanda, capital do país.

O CFL fez a denúncia na terça-feira, frisando que a ação, que danificou mais de 150 metros da linha, poderia estar ligada à prática de venda ilícita de material ferroso às siderurgias, fenómeno que nos últimos anos se vem verificando no país, tendo as autoridades policiais dado início a investigações, que culminaram com a detenção dos cinco suspeitos.

O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, criticou hoje a vandalização dos meios quer rodoviário quer ferroviário, lembrando este caso registado no ramal ferroviário do Zenza-do-Itombe, no Dondo, província de Cambambe, província do Cuanza Norte.

"Ainda há duas semanas foram furtados 400 parafusos da linha férrea, é uma irresponsabilidade muito grande de quem o faz, porque pode criar situações graves e catastróficas para as empresas e para as pessoas e, fundamentalmente, esta ideia de que a vandalização destes meios prejudica a população", disse o governante angolano, que falava à margem da entrega de 71 novos autocarros ao governo da província de Luanda.

Ricardo de Abreu salientou que tem sido apelado para se criem números de alarmes e de denúncia para esse tipo de comportamentos.

"Porque infelizmente não podemos estar a ter comportamentos desta natureza quando estamos todos empenhados em melhorar as condições de vida da população", afirmou.