Polícia do Brasil detém espanhol que faria escala em Lisboa com quatro quilos de cocaína

Um cidadão espanhol foi detido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro quando tentava embarcar com cerca de quatro quilogramas de cocaína num voo com destino à Bélgica, mas com escala em Lisboa, informaram esta sexta-feira fontes policiais.

A detenção do espanhol, de 46 anos, ocorreu na noite de quinta-feira, quando agentes da Polícia Federal, após uma fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no forro da bagagem despachada pelo passageiro.

"O passageiro, de nacionalidade espanhola, pretendia embarcar para Bruxelas, na Bélgica, num voo internacional com conexão em Lisboa, Portugal", detalhou a Polícia Federal em comunicado

O homem foi encaminhado à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional de Brasília para ser lavrado "auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas", cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão, segundo explicou a corporação.