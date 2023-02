Polícia ferido a tiro à frente do filho durante ataque na Irlanda do Norte

Um detetive da Polícia da Irlanda do Norte foi ferido a tiro à frente do filho em Omagh, na tarde da passada quarta-feira, num ataque atribuído ao grupo nacionalista Novo IRA. Três suspeitos foram esta quinta-feira detidos.



A vítima, o inspetor-chefe John Caldwell, foi operada e está em estado crítico depois de ser baleada várias vezes por dois atiradores. Apesar do acordo de paz de 1998, grupos dissidentes do IRA, opostos à autoridade britânica na Irlanda do Norte, continuam a fazer ataques esporádicos.

Ver comentários