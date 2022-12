Polícia japonesa faz buscas à sede de grupo por obstruir a vacinação contra a Covid-19

A polícia japonesa fez esta segunda-feira buscas à da sede do grupo de teóricos das conspirações YamatoQ, dias após vários membros terem sido detidos por invadirem um centro de vacinação contra a covid-19.

No âmbito de uma investigação, as forças de segurança realizaram buscas no quartel-general do grupo, na cidade de Fukuroi, na prefeitura de Shizuoka, no centro do arquipélago do Japão.

Oito membros do YamatoQ, incluindo um dos líderes, foram detidos no final da semana passada, por terem invadido um centro de vacinação na cidade de Yaizu, também em Shizuoka, em março.