Polícia Marítima resgata 18 crianças a bordo de um bote na Grécia

em missão na ilha grega de Lesbos resgatou, na madrugada deste domingo, 38 migrantes dos quais 18 eram crianças, nove mulheres - duas delas grávidas - e 11 homens, todos de nacionalidade afegã, que se encontravam a bordo de um bote.





A Polícia Marítima

A embarcação foi detetada pela equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima pelas 05h40 locais.

Os migrantes foram resgatados pela embarcação "Tejo" da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, "onde desembarcaram e foram entregues às autoridades gregas em segurança", segundo avançam as autoridades marítimas em comunicado.



A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia. A missão irá prolongar-se até 2020.