Polícia moçambicano condenado a oito anos de prisão por abuso sexual de menor

Um agente da polícia de investigação moçambicana foi condenado a oito anos de prisão acusado de abuso sexual de uma menor de 13 anos em setembro do ano passado, informaram hoje fontes que acompanham o processo.

O agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) e outras três pessoas foram condenadas, na sexta-feira, a penas que variam entre dois e oito anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de um milhão de meticais (13 mil euros) a favor da vítima, referiu-se na página da rede social Facebook da campanha contra a violência sexual "Sou Ntavase", levada a cabo por organizações da sociedade civil que acompanharam o processo.

O caso ocorreu em setembro de 2020 na cidade de Maputo e o grupo terá, na altura, gravado um vídeo do abuso, no qual é possível ver o agente do Sernic, que teve a maior pena entre os condenados.

"A campanha 'Sou Ntavase' considera as penas leves para a gravidade do crime cometido pelos violadores. Continuaremos lutando pela justiça e dignidade de todas as vítimas e sobreviventes da violência sexual", acrescentaram as organizações da sociedade civil.

Além do crime de violação sexual, o grupo foi condenado por ministração de substâncias nocivas, utilização de menores na pornografia e condução ilegal, devendo ainda pagar multas entre cinco mil meticais (67 euros) e 60 mil meticais (808 euros).