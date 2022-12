A Polícia Federal brasileira prendeu esta quinta-feira pelo menos quatro apoiantes radicais de Jair Bolsonaro acusados pela vaga de terror em Brasília, no início do mês, e de prepararem ataques para tentarem impedir a tomada de posse de Lula da Silva, no domingo.



Entre os detidos estão uma mulher, Klio Hirano, que no dia 12 participou na queima de veículos e na tentativa de invadir a sede da Polícia Federal e o hotel onde Lula estava hospedado, em Brasília, e um pastor evangélico, Átila Melo, detido no Rio, que defende uma intervenção militar para impedir a tomada de posse de Lula e manter Bolsonaro no poder.









Ver comentários