Desconhece-se, para já, se existem vítimas.

20:54

People inside a building at the Kaiser hospital in Downey where a shooting was reported are escorted out with their hands up. Watch live: https://t.co/hbRBmkCcyd pic.twitter.com/eoABdnz3rY — KTLA (@KTLA) 11 de setembro de 2018

Um atirador colocou em alerta o hospital Kaiser Permanente Medical Center na Califórnia, Los Angeles, esta terça-feira.Segundo a imprensa local, a zona foi vedada ao público e vários doentes e médicos estão a ser retirados do edifício do hospital como precaução, enquanto as autoridades procuram o alegado atirador.Uma pessoa foi detida, confirmou o xerife local, mas não se sabe ainda se se trata do atirador.A polícia está a passar em revista todos os quartos do estabelecimento e uma equipa de intervenção rápida, fortemente armada, foi vista a entrar no edifício.Desconhece-se, para já, se existem vítimas.Em atualização