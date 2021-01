Polícia proíbe grupo de homens de jogar Pokémon Go na rua por estar a violar confinamento

Um grupo de homens que estava a jogar Pokémon Go na rua diz ter sido proibido de o fazer pela polícia de Rochford, em Inglaterra, avança o jornal britânico Daily Star.

A situação foi comunicada nas redes sociais pela força policial. "Durante uma patrulha, a nossa equipa de policiamento teve motivos para falar com vários homens, com mais de 30 anos na semana passada, que pareciam achar aceitável frequentar certos espaços públicos dentro do distrito para jogar Pokémon Go", lia-se na publicação, que gerou muita polémica e que entretanto foi apagada.

"Qual é o problema de um jogar um jogo enquanto se caminha? Estão a exercitar, simplesmente estão com o telemóvel na mão" ou "Quando estiveres confuso sobre as regras do confinamento, pergunta-te o seguinte: o que eu quero fazer é divertido? Se a resposta for sim, não é permitido" são exemplos de alguns dos comentários dos internautas.

De acordo com as regras atualmente em rigor no Reino Unido para combater a propagação da Covid-19, é permitido fazer exercício físico no exterior sozinho e apenas uma vez por dia dentro desde que não se saia do distrito de residência.