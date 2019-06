Polícia recebe denúncia por relatos de agressões na casa de Boris Johnson

A queixa terá sido feita por um vizinho do casal, que afirmou ter ouvido gritos, de acordo com o The Guardian.







A polícia metropolitana de Londres abandonou o local após o casal confirmar que estava tudo bem, segundo avançou a mesma fonte.



As autoridades britânicas receberam uma denúncia por relatos de alegadas agressões na casa que Boris Johnson (membro do parlamento do Reino Unido e candidato à sucessão de Theresa May enquanto primeiro-ministro) partilha com a companheira