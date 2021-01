Centenas de polícias franceses acabaram este sábado com uma rave ilegal nos arredores de Rennes que durava desde a noite da Passagem de Ano e juntou mais de 2500 pessoas em clara violação do recolher obrigatório e das limitações de ajuntamentos por causa da pandemia.





A polícia tentou inicialmente acabar com a festa na noite de quinta-feira, mas os agentes foram atacados com pedras e garrafas por centenas de participantes, que chegaram a incendiar uma viatura policial. As autoridades foram obrigadas a aguardar por reforços das cidades vizinhas antes de avançarem em força às primeiras horas da manhã de ontem para acabar com a festa, que decorria num armazém abandonado na localidade de Lieuron.