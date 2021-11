Polícias festejam após massacre em favela no Brasil

Polícias que participaram na operação que no domingo deixou pelo menos oito mortos numa favela do Complexo do Salgueiro, na zona metropolitana do Rio de Janeiro, foram celebrar após a matança num bar com piscina a 500 metros de onde deixaram os corpos, que só foram encontrados na segunda-feira pelos próprios familiares das vítimas após a saída dos agentes.









Moradores relataram que homens de grupos de elite da Polícia Militar invadiram o bar, fechado pela polícia dias antes, beberam e divertiram-se da tarde até ao início da noite de domingo. Já de noite, saíram, foram para a área de mata e mangue vizinha ao bar, onde foram encontrados os corpos, e depois voltaram a divertir-se na piscina até à madrugada de segunda-feira, enquanto dois blindados protegiam o local.

A operação foi desencadeada um dia após um sargento da PM ter sido morto na região durante uma patrulha. Um grande efetivo policial ocupou a favela, trocou tiros em vários pontos com supostos suspeitos, e durante a noite atacou o grupo de alegados criminosos que se tinha escondido no mangue, matando todos. Segundo testemunhas, os corpos tinham marcas de tortura e execução à queima-roupa. A Defensoria Pública do Rio disse não ter dúvidas de que a ação policial foi uma vingança e a ONU já exigiu uma investigação independente.