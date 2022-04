Políticos e empresários da oposição venezuelana pedem aos EUA mais sanções contra Maduro

Um grupo de 68 conhecidos políticos e empresários opositores venezuelanos pediram ao Presidente dos Estados Unidos que reforce as sanções contra o Governo de Nicolás Maduro.

"As sanções são o mecanismo mais relevante e eficaz no mundo de hoje. (...) Vejamos como os governos e instituições mais díspares se uniram para sancionar severamente o genocídio cometido por Vladimir Putin contra o povo ucraniano, e como, graças às sanções aplicadas ao regime 'madurista' limitou a sua capacidade de financiamento, impedindo-o de levar a cabo os seus planos expansionistas", pode ler-se na carta dirigida a Joe Biden.

Segundo estes opositores "as necessidades conjunturais de determinados fatores pretendem converter as instituições norte-americanas em encobridoras do assassínio a sangue-frio de centenas de cidadãos que saíram à rua apenas para exigir liberdade e reclamar pela detenção, sem julgamento, de mais de 300 venezuelanos".