Guaidó diz que já entrou camião humanitário na Venezuela. Militares e população em confrontos

Guaidó, que foi reconhecido por 50 governos como o presidente interino da Venezuela, está em Cúcuta.

16:17

¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

Juan Guaidó anunciou através do Twitter que já entrou um camião com ajuda humanitária na Venezuela. O presidente interino venezuelano sublinha ainda que esta é uma grande conquista para o país.

"Anunciamos oficialmente que a primeira remessa de ajuda humanitária já entrou pela nossa fronteira com o Brasil", escreveu Guaidó na rede social.

Atualmente, Juan Guaidó encontra-se na cidade colombiana de Cúcuta, onde assistiu, na fronteira, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela.

Na cidade de Ureña a tensão aumentou, depois de a população se deparar com o bloqueio de ajuda humanitária. Nicolàs Maduro encerrou a fronteira esta quinta-feira com o Brasil e na sexta-feira com a Colômbia e justificou que tal decisão se devia "às ameaças" contra a sua soberania.





Sem adiantar mais informação, a AFP refere apenas que os militares governamentais dispersaram os manifestantes do local com recurso ao lançamento de gás lacrimogéneo.

A população venezuelana está este sábado em confrontos com militares junto à fronteira com a Colômbia.Balas de borracha e gás lacrimogéneo foram usados para afastar os manifestantes que lutavam para chegar à Colômbia - onde se encontrava a ajuda - através da ponte fronteiriça de Ureña.Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, diz ter conseguido aterrar na Colômbia apesar de estar proibido de viajar graças a elementos das Forças Armadas do seu país – que já declararam o apoio a Maduro.Guaidó, que foi reconhecido por 50 governos como o presidente interino da Venezuela, está em Cúcuta onde assistiu ao concerto Venezuela Aid Live. Este evento de apoio à oposição venezuelana realizou-se junto à Ponte Internacional Tienditas, na Colômbia. Precedeu a entrada prevista de ajuda humanitária na Venezuela. Na Colômbia, estão armazenadas toneladas de alimentos e medicamentos."A pergunta é como chegámos aqui hoje quando proibiram o espaço aéreo, impedindo qualquer tipo de viagem marítima, criando obstáculos nas estradas (...) Estamos aqui precisamente porque as Forças Armadas também participaram nesse processo", explicou Guaidó.No final de janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) proibiu Guaidó de sair do país, de alienar e hipotecar as propriedades, e bloqueou as suas contas em território venezuelano. Mas Guaidó saiu do país, e encontrou-se na Colômbia com um grupo de eurodeputados - entre eles, Paulo Rangel:O presidente interino da Venezuela foi recebido por Iván Duque, presidente da Colômbia, Sebastián Piñera, presidente do Chile e Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai. Também estava presente Luís Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos.Este sábado, dia 23 de fevereiro, foi a data apontada por Guaidó como a da entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Contudo, o governo de Maduro fechou as fronteiras com a Colômbia: uma das três pontes que liga os dois países foi bloqueada com contentores. As outras duas estão fechadas ao trânsito há vários anos.Porém, a oposição venezuelana quer criar correntes humanas que permitam o transporte dos alimentos e fármacos.Esta sexta-feira, duas pessoas morreram durante os conflitos entre militares e populações indígenas da Venezuela junto à fronteira do país com o Brasil.