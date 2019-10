Populares sequestram e arrastam autarca por não cumprir promessas eleitorais

O autarca de Las Margaritas, no sul do México, foi sequestrado e amarrada por um grupo de populares descontentes com a falta de cumprimento de promessas eleitorais.





Segundo a BBC, Jorge Luiz Escandón Hernández, não cumpriu a promessa de obras numa estrada local e e os populares decidiram mostrar-lhe o estado em que se encontrava a mesma.









UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019



O autarca foi arrastado pelas ruas, amarrado a um carro, e um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra o momento. (As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis)

Jorge Luiz ficou com ferimentos ligeiros e foram necessários dezenas de polícias para parar o veículo e resgatar o autarca.





Os confrontos entre as autoridades e os sequestradores fizeram vários feridos e pelo menos 11 pessoas foram detidas.