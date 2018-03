Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porque é a Alemanha o pior sítio para Puigdemont ser detido?

Ainda não se sabe se antigo presidente da Catalunha será extraditado para Espanha.

A detenção na Alemanha de Carles Puigdemont abre um cenário mais complicado para o ex-presidente catalão, pois os crimes de que Espanha o acusa têm correspondência na lei alemã, inclusive com penas superiores às da lei espanhola.



Fontes judiciais explicaram à agência de notícias espanhola EFE que a Alemanha "é um dos piores lugares onde Puigdemont poderia cair" na hora de aplicar e tramitar uma Ordem Europeia de Detenção e Entrega, porque o Código Penal alemão inclui crimes muito semelhantes à rebelião, invocados por Espanha, algo que não acontecia na Bélgica, para onde o ex-presidente catalão fugiu inicialmente.



O juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena decidiu entretanto cancelar o pedido de extradição de Puigdemont da Bélgica, porque a lei belga não contempla os crimes pelos quais as autoridades espanholas o querem julgar: rebelião e sedição.



Mas os artigos 81, 82 e 83 do Código Penal da Alemanha, sobre crimes de traição à pátria, alta traição e ameaça ao Estado democrático de direito, deixam a porta aberta a uma futura extradição do ex-presidente catalão.



O artigo 81 sobre o crime de alta traição à pátria diz que "quem pretende com violência ou com ameaça de violência prejudicar a existência da República Federal da Alemanha, ou alterar a ordem constitucional que se baseia na Constituição da República Federal da Alemanha, será punido com pena de prisão perpétua ou com sentença de prisão não inferior a 10 anos". Precisa ainda que "em casos menos graves a pena de privação de liberdade é de um ano até 10 anos".



O artigo 82 sobre o crime de alta traição contra um Estado Federal tem uma moldura penal de um a dez anos para quem tente com violência ou ameaça de violência "incorporar o território de um Estado, total ou parcialmente, noutro Estado", tente "separar uma parte de um Estado" ou "altere a ordem constitucional que é baseada na Constituição de um Estado".



Já o crime de preparação para uma operação de alta traição contra a Federação (artigo 83) é punível com prisão de um a dez anos, embora em casos menos graves esta pena vá de três meses a cinco anos.



Segundo um porta-voz da polícia citado pela EFE, Puigdemont foi detido numa autoestrada alemã pelas 11:00 locais (cerca de 10:00 em Lisboa). O jornal El Pais diz que a detenção ocorreu no estado de Schleswig-Holstein, o único que faz fronteira com a Dinamarca. Puigdemont encontra-se agora na prisão de Neumuenster.



A detenção de Carles Puigdemont ocorreu na sequência de um mandado de detenção europeu e internacional emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. O antigo líder catalão pode ser condenado até 25 anos de prisão em Espanha. Ainda não se sabe se poderá ser extraditado da Alemanha.



Contudo, o gabinete do procurador-geral de Espanha já fez saber que está a trabalhar com as autoridades alemãs e com a agência Eurojust para dar toda a informação necessária para activar o mandado de detenção europeu.



Desde 2004 que o sistema europeu tornou mais fácil para os países pedir a extradição de pessoas procuradas por crimes, eliminando a tomada de decisão política em Portugal.