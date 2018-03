Carles Puigdemont detido na fronteira da Dinamarca com a Alemanha

2. El tracte ha estat correcte en tot moment. Hores d'ara es troba en una comissaria i la seva defensa jurídica ja està activada. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de março de 2018

Carles Puigdemont, o anterior presidente do Governo Regional da Catalunha sobre o qual Espanha emitiu um mandado de captura internacional, foi detido na Alemanha na manhã deste domingo, avança o El País. O político foi parado quando atravessou, de carro, a fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. O político ia a caminho da Bélgica.O advogado do líder catalão escreve no twitter que Puigdemont está neste momento "retido" pelas autoridades alemãs e que foi levado para uma esquadra. Diz que a defesa já foi avisado e tudo está a ser feito segundo os procedimentos legais adequados.

A polícia alemã confirmou a detenção de Puigdemont, que aconteceu pelas 11h19 (9h19 em Portugal) na auto-estrada A7. O governo espanhol já terá sido informado de que Puidgemont está numa esquadra policial da Alemanha.

As eleições de 21 de dezembro foram ganhas pelo partido Cidadanos, mas os partidos independentistas conseguiram uma maioria de deputados no parlamento regional. A coligação Junts per Catalunya, liderada por Puigdemont foi a segunda mais votada, e este chegou a manifestar a intenção de assumir a liderança do novo governo, intenção da qual acabou por desistir. Mas o homem que se perfilava para ser o seu sucessor, Jordi Turull, foi preso na última sexta-feira, deixando a região num impasse.

O ex-presidente da Catalunha estava em parte incerta desde que deixou a Finlândia, na sexta-feira. Convidado a participar num debate sobre o processo de independência da Catalunha, o político deixou o país escandinavo quando o governo espanhol reativou o mandado de captura internacional contra ele.Acusado de sedição, rebelião e desobediência em Espanha, por ter organizado o referendo considerado ilegal e por ter declarado unilateralmente a independência da Catalunha, Puigdemont é procurado em Espanha desde Dezembro. O político exilou-se na Bélgica, onde as autoridades locais recusaram a extradição para Espanha.A Justiça espanhola retirou na altura o mandado internacional de detenção - para evitar que o processo de Puigdemont avançasse na Bélgica a tal ponto que este fosse considerado um refugiado político - mas têm no reativado de cada vez que o político sai de Bruxelas. O que aconteceu na sexta-feira, com a viagem à Finlândia.As autoridades finlandesas receberam o mandado de Espanha e dizem que estavam "ativamente a procurar" Puigdemont, mas não tinham registo da sua saída do país, que agora se confirma.