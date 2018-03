Catalunha: Centenas de pessoas manifestam-se nas ruas de Barcelona

Por Lusa | 17:30

Centenas de pessoas manifestam-se hoje à tarde no centro de Barcelona contra a detenção, na Alemanha, do ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont e a prisão de cinco políticos independentistas catalães.

Num protesto convocado pelos autodenominados Comités de Defesa da República (CDR), centenas de pessoas concentraram-se cerca das 16:00 locais em Canaletes, nas Ramblas de Barcelona, iniciando depois uma marcha pela Plaza de Catalunya e pelo Passeig de Gràcia, o que causou cortes parciais de circulação ao trânsito.

O número de manifestantes independentistas tem aumentado à medida que o protesto passava pelas ruas de Barcelona.