Portugal está a ser poupado à crise de Covid-19? Canal belga diz que sim e explica porquê

Quando comparado com Espanha ou Itália, países relativamente próximos, Portugal parece ter um número significativamente menor de casos de coronavírus tanto ao nível dos infetados como o de mortos.



Além dos "poucos casos", como refere um canal de televisão belga RTBF, a evolução parece estar a ser "lenta" mas positiva, segundo referiu esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.







Em primeiro lugar a localização geográfica do território nacional pode abonar a favor dos portugueses uma vez que temos apenas uma fronteira terrestre com outro país, Espanha, o que facilita o controlo das entradas e saídas de Portugal.



Também as medidas restritas tomadas logo no início do surto - O Governo tomou medidas mais sérias quando se contabilizaram 100 casos - e a "autodisciplina dos portugueses" pode ter contribuído para manter o número de casos baixo.



"Fecharam-se nas suas casas de campo, pararam de ir a cafés, bares e restaurantes e tiraram as crianças das escolas. Muitas foram fechadas devido à falta de alunos mesmo antes da proibição, o mesmo aconteceu com as lojas devido à falta de clientes", descreve a mesma fonte.



E porquê tão cedo? Segundo o canal belga, "o primeiro-ministro socialista António Costa entendeu logo que quanto mais durasse a crise da saúde, mais dramático seria o impacto no turismo, um setor essencial para a economia portuguesa. Portanto, optou por tomar medidas radicais, numa fase inicial, para sair da situação de contenção o mais rápido possível e reiniciar o turismo o mais rápido possível".



O facto das fragilidades do sistema de saúde nacionais serem bem conhecidas por parte do Governo e a necessidade imperativa de não sobrecarregar os hospitais também levaram o executivo a reagir mais rapidamente. Também a estabilidade política pode estar a contribuir para resolver esta crise mais rapidamente.



"Há um aspecto político, uma permanência. A esquerda está no poder desde 2015, já em Espanha, nos últimos 5 anos, ocorreram 4 eleições gerais", sublinha o canal.



A generosidade portuguesa também é destacada nesta análise: "O governo [português] tomou a decisão de estender os direitos na saúde aos imigrantes. Enquanto que em Espanha, o partido populista de direita Vox exigiu que os imigrantes indocumentados pagassem do próprio bolso os serviços de saúde".



"Portugal aceitou em quase consenso a concessão de direitos a todos os seus imigrantes no processo de regularização. Os imigrantes podem beneficiar do sistema de saúde gratuito. Também podem solicitar o subsídio especial para os trabalhadores que precisam ficar em casa para cuidar de seus filhos ou pais. Em suma, isso confere os mesmos direitos que os portugueses e assim todos se protegerão do Covid-19".



Para terminar o reforço das medidas de contenção no período da Páscoa e reforço do Estado de Emergência são também pontos positivos que tornam esta crise mais controlável.



O Estado de Emergência em Portugal deverá manter-se, pelo menos, até dia 17 de abril.