O Presidente da República português defendeu esta quinta-feira que se está a abrir um novo "ciclo político e económico e social" em Moçambique, sob a liderança de Filipe Nyusi, antevendo "um acordo de tréguas definitivas muito em breve".

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na segunda edição do "EurAfrican Forum", uma iniciativa da associação Conselho da Diáspora Portuguesa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

No seu entender, "as empresas portuguesas estão muito empenhadas no investimento em Moçambique" e em termos gerais "há hoje em Portugal um entusiasmo, uma expectativa em relação ao ciclo político e ao ciclo económico e social que se está a abrir", com o Presidente moçambicano como "protagonista empenhado".