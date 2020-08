Possível golpe de Estado em curso no Mali. Tropas portuguesas no território

Várias testemunhas citadas pela imprensa internacional revelam que os soldados dispararam para o ar numa base militar em Kati, a cerca de 15 quilómetros de Bamako - capital do país.



A Deutsche Welle avança que o coronel Sadio Câmara poderá ser o líder do alegado golpe em curso no país. Vários políticos e funcionários do Estado foram presos, incluindo o Ministro das Finanças e o Chefe do Estado-Maior da Guarda Nacional, avança a mesma fonte.



A estação de rádio nacional ORTM foi evacuada e, segundo os funcionários da estação, vários membros envolvidos no golpe estarão a caminho do edifício.



A embaixada francesa no país africano já pediu às pessoas para permanecerem em casa.

Vários tiros foram ouvidos numa base do exército perto da capital do Mali, esta terça-feira, criando vários rumores de um possível golpe de Estado em curso.Fonte oficial do Estado Maior-General das Forças Armadas assegura aoque o motim em curso no Mali, onde militares terão pegado em armas contra o governo, não afetou as cerca de sete dezenas de militares portugueses que estão naquele país africano no âmbito de missões das Nações Unidas e União Europeia. "Os militares portugueses estão bem e a cumprir a sua missão", afirmou a mesma fonte.Os contingentes portugueses - cinco militares na missão de treino da União Europeia (EUTM) e mais de 60 com uma aeronave C295 no âmbito da ONU - estão nas suas bases em Bamako, capital do Mali.