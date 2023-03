Prémio Nobel da Literatura japonês Kenzaburo Oe morre aos 88 anos

O escritor Kenzaburo Oe morreu na madrugada de 03 de março de causas naturais, anunciou esta segunda-feira a editora japonesa do Prémio Nobel da Literatura, Kodansha.

Num comunicado, a editora sublinhou que Oe "morreu de velhice" e que a família já realizou, entretanto, o funeral do escritor, um ícone japonês progressista e inconformista.

Nascido em 1935, numa remota aldeia da ilha de Shikoku, no sudoeste do Japão, no meio de uma vasta floresta, cenário que utilizaria frequentemente no seu trabalho, Oe estudou literatura francesa na Universidade de Tóquio.