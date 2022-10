Volodymyr Zelensky foi um dos nomes mais falados para vencer o prémio Nobel da Paz 2022, mas o comité norueguês que atribui o galardão preferiu solidarizar-se com a luta do povo ucraniano e condenar Putin seguindo outro caminho. Atribuiu o Nobel ao ativista bielorrusso Ales Bialiatski, à organização russa de direitos humanos Memorial e à organização ucraniana de direitos humanos Centro para as Liberdades Civis.









