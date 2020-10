"Preocupado" e inseguro": Linguagem corporal em vídeo denuncia Donald Trump

Judi James,





A palidez com que surge o presidente e a cabeça ligeiramente tombada em direção à mesa sugerem que Trump está cansado e luta para que isso não seja visível.



"Há uma sugestão de preocupação mascarada, ou menos segura, proveniente da redação de algumas das suas declarações e linguagem corporal. Ele diz que 'pensa' que vai ter um bom resultado e diz 'Eu acho que voltarei em breve' e a palavra 'provavelmente'. Tudo isso mostra uma falta de confiança incomum", descreve o especialista.



Donald Trump confirmou na passada sexta-feira que tinha testado positivo juntamente com a mulher Melania. Desde então, o presidente dos Estados foi internado em Walter Reed e as declarações sobre o seu quadro clínico apresentam algumas contradições. Os médicos alegam que tem estado "muito", mas não adiantam pormenores. Já uma fonte familiar avança que as próximas horas vão ser críticas.



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou este sábado, ao final da noite, um vídeo com cerca de 4 minutos onde assume estar "muito melhor" e diz esperar regressar em breve.A linguagem corporal do chefe de Estado diz, porém, o contrário. De acordo comum especialista em linguagem corporal, Donald Trump está "preocupado" e "inseguro" daquilo que diz no vídeo que partilhou no Twitter.Apesar de querer parecer controlado, Trump está visivelmente mais fraco e as expressões que usam denunciam-no.