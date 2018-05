Presa por obrigar filha menor a casar com homem que a tinha violado

Jovem chorou em desespero ao ser obrigada a casar com um parente mais velho.

Por Marta Ferreira | 14:31

Uma mulher foi presa no Reino Unido por ter enganado a filha levando-a a casar, aos 18 anos, com um familiar mais velho que a tinha violado anos antes.



Esta é a primeira vez que um caso deste tipo é devidamente condenado num julgamento no tribunal de Birmingham, em Inglaterra. A mãe da jovem, cujo o nome não pode ser divulgado para proteger a vítima, foi condenada a quatro anos e meio de prisão acusada de enganar ativamente a menina a fim de convencê-la a viajar.



A condenada deixou que o familiar tirasse a virgindade à menina, quando esta tinha 13 anos, e assinou um contrato de casamento contra a vontade da jovem. Dessa relação sexual, a vítima engravidou e teve de recorrer ao aborto no Reino Unido, acabando por começar a "beber e usar drogas", de acordo com o jornal britânico Daily Mail.



A mãe enganou a menina, quando estava perto do 18º aniversário, e disse-lhe que iam de férias em família. Quando a jovem lá chegou foi deixada pela progenitora nas mãos de um homem mais velho paquistanês. Foi acusada de enganar a vítima para ir ao Paquistão, a fim de entrar em um casamento falso, casamento forçado e perjúrio, por ter mentido sobre o incidente no Supremo Tribunal.



Durante a audiência, a procuradora, Deborah Gould, leu uma declaração onde provou o impacto que o ato da mãe teve na sua vida.



A menina sentiu-se abandonada quando foi "largada" no Paquistão, alegando que os preparativos do casamento continuaram apesar das suas objeções. O matrimónio deu-se em setembro de 2016 e, sob pressão da mãe, teve de dizer "aceito" três vezes e assinar os papéis que oficializavam a união.



A vítima relembrou, em tribunal, como chorou em desespero quando a mãe a levou pelo braço até ao altar, ignorando a vontade da filha. "Eu não queria casar-me com ele", revelou.



A mulher mostrou-se chocada pela condenação que lhe foi dada.