Presidente angolano quer apoios para calar contestação

Começa este sábado o 7º Congresso extraordinário do MPLA com a entrada de 134 novos elementos para o Comité Central do partido, que se juntarão aos 363 já existentes naquele órgão.Deste forma, o presidente João Lourenço tenta reforçar o seu poder dentro do partido, numa altura em que existem sinais de alguma contestação. "João Lourenço não está seguro do seu apoio ... < br />