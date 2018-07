Presidente croata que emocionou o mundo fala português fluentemente

Kolinda Grabar-Kitarovic visitou Portugal em maio deste ano com o objetivo de fortalecer relações entre os dois países.

Kolinda Grabar-Kitarovic é a primeira mulher a ser presidente da Croácia e tem muito em comum com Marcelo Rebelo de Sousa. A croata ficou conhecida por ser "a presidente dos afetos", à semelhança do Presidente da República português, que já conheceu.



Para além disso, Kolinda tem outra ligação a Portugal: fala fluentemente a língua de Camões, uma das oitos línguas que domina. A presidente estudou na Universidade de Zagreb em 1983 e lá tirou um curso de português durante três anos.

Em maio esteve em Portugal, a convite de Marcelo, em retorno à visita do Presidente da República à Croácia em maio de 2017.



O objetivo da visita de dois dias era desenvolver laços entre os dois países. A presidente foi recebida com uma cerimónia de boas-vindas na Praça do Império - Mosteiro dos Jerónimos pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Na cerimónia foram prestadas honras militares, com a execução dos hinos nacionais dos dois países, salva de 21 tiros, revista e desfile da Guarda de Honra. No segundo dia, 12 de maio, Kolinda fez uma visita privada a Fátima.



A presidente que, apesar da derrota, encantou o mundo

Kolinda Grabar-Kitarovic mostrou-se muito dedicada em apoiar a seleção croata na final do campeonato do mundo mesmo depois da derrota sofrida perante a França. A seleção da Croácia ficou, no passado domingo, em segundo lugar no Mundial da Rússia 2018, depois de ter sido derrotada por 4 a 2 na final pela seleção francesa.



No momento da entrega das medalhas aos franceses, a presidente croata consolou os jogadores vencidos, especialmente emocionada com o capitão Luka Modric.