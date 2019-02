Presidente da empresa responsável pela barragem que desabou em Brumadinho admite falhas

"A Vale reconhece que seja lá o que vinha fazendo, não funcionou", admitiu.

Por Lusa | 15:34

O presidente da empresa mineira brasileira Vale, Fábio Schvartsman, admitiu esta quinta-feira que houve falhas na barragem em Brumadinho, estado de Minas Gerais, cuja rutura causou, até agora, 166 mortes confirmadas, mas reafirmou a importância da empresa no país.

"A Vale reconhece, humildemente, que seja lá o que vinha fazendo, não funcionou, já que uma barragem caiu", disse Schvartsman durante uma audiência na Comissão Externa de Brumadinho criada no Congresso brasileiro para apurar as causas do incidente.

O executivo também negou que a empresa tenha tido qualquer informação de perigo sobre a barragem antes da rutura.