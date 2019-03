Presidente de Angola vai visitar oficialmente a Rússia no início de abril

O chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, seguiu esta sexta-feira para Moscovo com o intuito de preparar a visita de João Lourenço.

Por Lusa | 18:54

O Presidente de Angola vai efetuar uma visita oficial à Rússia no início de abril, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte oficial, adiantando que já seguiu para Moscovo o chefe da diplomacia angolana, para preparar a deslocação.

A fonte não adiantou a data precisa da deslocação de João Lourenço a Moscovo, limitando-se a indicar que a visita decorrerá em abril e que a Presidência angolana irá, em breve, divulgá-la.

Entretanto, num comunicado do Ministério das Relações Exteriores (MIREX) de Angola, é indicado que o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, seguiu esta sexta-feira para Moscovo com o intuito de preparar a visita de João Lourenço.



No documento é salientado que as relações "privilegiadas" entre Angola e Rússia conheceram o seu "ponto alto" em 1976, altura em que Moscovo (então capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Socialistas - URSS - entretanto extinta) e Luanda assinaram o Tratado de Amizade e Cooperação.



"De 1976 até aos dias que correm, as relações entre os dois países passaram por diferentes etapas de cooperação, sendo atualmente mais significativas nos setores da Energia, Geologia e Minas, Ensino Superior, Formação de Quadros, Defesa, Interior, Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Pescas, Transportes, Finanças e Banca", lê-se no comunicado.



O MIREX estima que cerca de 1.000 cidadãos russos residem em Angola, dando conta de pelo menos 1.500 angolanos a viver na Rússia.



No comunicado é recordado que, a 05 de março de 2018, esteve em Luanda o ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Serguei Lavrov, altura em que "foram reforçados os laços de amizade e cooperação".



Já este mês, o MIREX angolano esteve em Moscovo, depois de participar numa reunião sobre direitos humanos em Genebra, após o que se seguiu uma passagem pelo Dubai.