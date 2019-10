A Polícia Federal (PF) brasileira desencadeou esta terça-feira uma operação contra o deputado Luciano Bivar, presidente do Partido Social Liberal, PSL, a que pertence o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Ao todo, os agentes da PF cumprem nove mandados de busca e apreensão em locais ligados a Bivar em Recife, capital do estado de Pernambuco, onde o deputado tem a sua principal base eleitoral, e cidades da região metropolitana.

Logo ao amanhecer, a residência de Luciano Bivar, em Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha a Recife, foi vasculhada por agentes federais, munidos de autorização do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Depois foram revistados escritórios de Bivar e a sede regional do PSL em Recife e outros seis locais, entre eles uma gráfica que produz material de campanha para candidatos em época de eleições.

A operação visa, segundo a PF, recolher provas ou indícios para confirmar ou não denúncias de que o PSL de Pernambuco, controlado por Bivar, teria forjado candidaturas femininas nas eleições legislativas de outubro do ano passado para desviar as verbas das candidatas fictícias para outros fins.



A mesma acusação está a ser feita contra o ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro António, que nas eleições passadas comandava o PSL no estado de Minas Gerais, mas o presidente recusa demiti-lo alegando, no caso do ministro, que a acusação de candidaturas-fantasmas é um mero pretexto para atacar o governo.

Bivar, tal como Álvaro António, tem negado as acusações e o advogado dele afirmou esta terça-feira ser muito estranho que a Polícia Federal tenha desencadeado a operação num momento em que o PSL vive uma feroz disputa interna pelo poder.Jair Bolsonaro e os filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro desencadearam há duas semanas uma guerra contra Luciano Bivar, tentando tirá-lo da presidência do PSL para assumirem eles o controlo do partido.