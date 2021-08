Presidente dos EUA e Primeiro-ministro do Reino Unido realizam cimeira do G7 sobre o Afeganistão na próxima semana

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acordaram hoje realizar uma cimeira virtual do G7 sobre o Afeganistão na próxima semana, revelaram a Casa Branca e Downing Street.

Numa conversa telefónica, os dois responsáveis políticos "saudaram a cooperação dos Estados Unidos e do Reino Unido" nas operações de evacuação no Afeganistão, segundo comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico.

Mas também discutiram "a necessidade de uma cooperação estreita e de continuar como aliados e parceiros democráticos" no que respeita à situação naquele país, agora nas mãos dos talibãs, disse a Presidência dos EUA.