Presidente filipino valoriza aliança com EUA face às tensões no Mar do Sul da China

O Presidente das Filipinas insistiu esta segunda-feira na importância da aliança do país com os Estados Unidos e parceiros na região, face à escalada das tensões na disputa territorial com Pequim sobre o Mar do Sul da China.

"As tensões crescentes no Mar do Sul da China exigem que façamos parcerias com os nossos aliados e amigos em todo o mundo, para que possamos chegar a algum tipo de resolução e manter a paz", disse Ferdinand Marcos Jr., no Havai (EUA), onde chegou depois de participar na cimeira dos líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) em São Francisco.

"As tensões estão a aumentar com as persistentes ameaças e desafios ilegais contra os direitos soberanos e a jurisdição das Filipinas sobre a nossa zona económica exclusiva e a plataforma continental. Estas ações violam as obrigações decorrentes do direito internacional", acrescentou.