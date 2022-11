O Presidente da Rússia recebeu esta sexta-feira um grupo de mães de soldados mortos na Ucrânia e disse-lhes: “Partilhamos a vossa dor.” Olga Tsukanova, líder do Conselho de Mães e Mulheres, criticou a iniciativa, dizendo que foi encenada e que as mulheres recebidas foram selecionadas a dedo entre apoiantes fiéis do Presidente Vladimir Putin.









