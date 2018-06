Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presos políticos em liberdade na Venezuela

Maduro libertou 79 detidos em dois dias “como gesto de paz”.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:39

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, permitiu no sábado a libertação de 40 presos políticos, que se somam aos 39 outros libertados no dia anterior. Reeleito em maio numas presidenciais denunciadas como fraudulentas pela oposição interna e pela comunidade internacional, Maduro apresentou a iniciativa como "um gesto de paz".



Muitos dos presos agora libertados participaram nos protestos contra Maduro de 2014 e 2017, nos quais perderam a vida mais de 170 pessoas.



A oposição acusa o governo de inflacionar os números dos presos postos em liberdade. O grupo de direitos humanos Forum Penala afirma que dos 79 presos apenas 39 são ativistas. Os restantes são presos comuns.



Os mais conhecidos presos libertados são os ex-deputados Wilmer Azuaje e Gilber Caro. A estes junta-se Raul Baduel, filho do general Isaías Baduel, que foi ministro da Defesa de Hugo Chávez.