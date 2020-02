Primeira localidade sob quarentena no Vietname devido ao coronavírus

Uma localidade com dez mil habitantes, perto de Hanoi, foi esta quinta-feira colocada de quarentena por receio de uma propagação do novo coronavírus, na primeira medida do tipo no Vietname, foi esta quinta-fiera anunciado.

De acordo com o Ministério da Saúde vietnamita, a aldeia foi "colocada sob quarentena" de 20 dias, depois de cinco casos de Covid-19 terem sido identificados em Son Loi, situada na província de Vinh Phuc, a cerca de 30 quilómetros a noroeste de Hanoi.

"Estamos todos bloqueados na localidade e trabalhamos nos nossos arrozais e hortas", mas isto vai afetar um grande número de habitantes com "empregos no exterior, como operários", indicou um residente Tran Van Minh, contactado telefonicamente pela agência de notícia France-Presse.