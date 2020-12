Primeiras doses da vacina contra Covid-19 chegam a vários estados dos EUA na segunda-feira

As autoridades norte-americanas anunciaram hoje que a primeira vacina contra a covid-19 vai começar a chegar aos estados na segunda-feira de manhã.

De acordo com o general do Exército Gustave F. Perna, as empresas de transporte UPS e FedEx vão entregar a vacina da Pfizer a cerca de 150 locais, sendo que outros 450 receberão a vacina na terça e quarta-feira.

Gustave Perna, que está responsável pela Operação Warp Speed, o programa de desenvolvimento de vacinas da administração Trump, afirmou que foi programado que a vacina chegasse na segunda-feira de manhã para que os profissionais de saúde as recebam e comecem a administrar.