Quatro voluntários vacinados contra a Covid-19 nos ensaios dos EUA ficam com paralisia facial

Foram divulgados novos dados sobre os testes da vacina da Pfizer, que começou esta semana a ser administrada no Reino Unido e que deverá chegar a Portugal no início do próximo mês. De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) norte-americana, quatro voluntários desenvolveram paralisia de Bell nos dias seguintes à vacinação. Afeta os músculos da face sendo que, nos casos mais graves, os dois lados do rosto podem ficar paralisados.Os efeitos surgiram espaçados no tempo. O primeiro caso ao fim de apenas três dias, o segundo ao cabo de nove dias, o terceiro ao 37º dia e o quarto ao 48º dia. A paralisia facial dura, em média, entre duas a três semanas. Contudo, nos casos mais graves, pode demorar meses. A recuperação plena não é rápida: quatro a seis semanas, em média, mas pode chegar aos seis meses.Este é o segundo efeito secundário significativo detetado na vacina da Pfizer. Quarta-feira, as autoridades de saúde do britânicas alertaram que a mesma é desaconselhada a pessoas com alergias graves (medicamentos, alimentos ou vacinas), após reação adversa de dois doentes alérgicos.O documento da FDA revelou, ainda, que seis voluntários dos testes da Pfizer morreram, ainda que, segundo aquela agência, nenhuma das mortes esteja relacionada com a vacina.A farmacêutica Moderna iniciou ontem nos EUA a segunda fase de um estudo sobre a eficácia da sua vacina contra a Covid-19 nos adolescentes entre os 12 e os 18 anos.A primeira máquina automática de venda e recolha de testes PCR foi instalada num hospital de Riga, na Letónia. O utilizador só tem de recolher o frasco, cuspir, selar e voltar a colocá-lo na máquina. Os resultados demoram 24 horas.Cientistas australianos desenvolveram um método rápido de sequenciação do genoma do coronavírus que pode reduzir para quatro horas o rastreio da origem de novos surtos.Cópias dos cartões britânicos que comprovam a administração da vacina da Covid-19 estão à venda na rede social TikTok por apenas 5 libras (5,50 €).A Missa do Galo celebrada pelo Papa Francisco no Vaticano vai começar este ano duas horas mais cedo do que o habitual, pelas 19h30, para permitir que o Sumo Pontífice e os restantes participantes possam voltar para casa antes do recolher obrigatório das 22h. A participação do público vai ser muito limitada.Brasil quer vacinar todos num anoO Brasil planeia vacinar toda a população contra a Covid-19 até ao final de 2021, anunciou quinta-feira o ministro da Saúde, Eduardo Pazzuello, no mesmo dia em que a agência reguladora do medicamento, Avinsa, aprovou o uso de emergência da futura vacina, aguardando agora candidaturas para avaliação.O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou esta quinta-feira que "dezenas de milhares" de idosos, funcionários de lares e profissionais de saúde já foram vacinados contra a Covid-19 desde o início do programa de vacinação em massa do governo, na terça-feira. Vacinação está a decorrer em 73 hospitais.