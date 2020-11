Resultados das vacinas contra a Covid-19 começam a ser anunciados. Conheça as mais promissoras

1 272 911, segundo os dados mais recentes)

"Com base nas nossas observações, a sua eficácia também é superior a 90%", afirmou Oksana Drapkina, diretora de um instituto de pesquisa do ministério da saúde russo.



A investigadora avançou ainda que irão ser publicados brevemente os resultados provisórios do teste pós-registro da vacina Sputnik V, os chamados testes de Fase III.





Com a pandemia a acelerar em todo mundo desde o final do mês de outubro, a necessidade de haver uma vacina eficaz contra a Covid-19 é cada vez maior. Esta segunda-feira, o mundo recebeu a notícia de que a vacina da farmacêutica Pfizer tinha uma eficácia de 90%, um valor que surpreendeu a comunidade científica. Já esta quarta-feira, a Rússia anunciou que a vacina Sputnik V apresentou resultados de 92% de eficácia.Estas notícias são como uma luz ao fundo do túnel numa altura em que há mais de 51 milhões de infetados em todo o mundo - conhecidos, visto que os assintomáticos que nunca foram testados podem elevar consideravelmente este número - e mais de um milhão de mortes (. Mas as restantes vacinas? Os cientistas estão a trabalhar em contra-relógio para finalizar vacinas e começar, enfim, o processo de produção. Há dezenas de vacinas a serem desenvolvidas, conheça as que são mais promissoras.A vacina contra a Covid-19 que está a ser desenvolvida pela farmacêutica Pfizer é mais eficaz do que o esperado, segundo os primeiros ensaios divulgados esta segunda-feira.A empresa revelou que a vacina foi eficaz em 90% dos casos em que atuou na prevenção da doença."O primeiro conjunto de resultados do ensaio de fase 3 da vacina Covid-19 fornece evidência inicial da capacidade da nossa vacina em prevenir a Covid-19", referiu Dr. Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer.A vacina da Pfizer está a ser desenvolvida em conjunto com a alemã BioNTech. A farmacêutica pondera agora pedir uma autorização de emergência para conseguir a vacina no final de novembro, depois de concluidos todos os testes de segurança.Alguns dos voluntários admitem que os sintomas sentidos após lhes ter sido injetada a vacina podem comparar-se aosA Rússia garantiu esta segunda-feira que a sua vacina Sputnik-V também é “mais de 90% eficaz” na prevenção do vírus, citando dados compilados da vacinação pública já em curso, em vez de testes clínicos, que ainda não terminaram.Até ao momento não foram ainda revelados estudos que comprovem esta eficácia.Esta vacina era uma das favoritas na luta contra a Covid-19. Atualmente, os ensaios clínicos desta estão com semanas de atraso face à vacina da farmacêutica Pfizer.A vacina, denominada ChAdOx1, está a ser alvo de testes de Fase III em todo o mundo, com resultados esperados nas próximas semanas.A vacina da farmacêutica Moderna está a ser desenvolvida com uma tecnologia semelhante à da Pfizer de acordo com o imunologista norte-americano Anthony Fauci.Esta denomina-se mRNA-1273 e também se encontra a ser alvo de testes de Fase III, à semelhança da vacina de Oxford. 30 mil voluntários norte-americanos vão participar neste fase e deverão receber a vacina.Os resultados deverão, por isso, ser conhecidos também nas próximas semanas.De acordo com a Moderna, 500 milhões de doses da vacina poderão ser distribuídos no início do próximo ano, graças a um acordo com a fabricante suíça Lonza, que vai ajudar na produção de um bilião de doses por ano.A Ad5-nCoV é uma das principais candidatas a vacinas na China. Os resultados do ensaio de Fase II mostraram que a vacina produz "respostas imunes significativas na maioria dos receptores", sem efeitos colaterais graves, descreve o jornal britânico Mirror.A farmacêutica CanSino ainda se encontra na fase II dos testes, porém, foi a primeira a receber aprovação limitada para usar a vacina em pessoas.O governo chinês aprovou a vacina apenas para uso militar e ainda não foi anunciado quando é que esta poderá ser distribuída para a população.A vacina da farmacêutica Janssen da Johnson & Johnson recebeu luz verde esta terça-feira para realizar testes finais no México.A Ad26.COV2-S começou o ensaio de Fase III em setembro, incluindo 60 mil pessoas em 215 locais nos EUA, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e África do Sul.A NVX-CoV2373 da farmacêutica Novavax, sediada em Maryland, Estados Unidos, é administrada em duas doses, com 21 dias de intervalo.Esta vacina começou a ser alvo de testes de fase III no final de setembro no Reino Unido com 10 mil voluntários a serem vacinados.