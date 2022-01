Primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau infetado com Covid-19

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau está infetado com Covid-19. A informação foi avançada pelo próprio na rede social Twitter, onde Trudeau deixou mais um apelo à vacinação contra a doença.

"Esta manhã testei positivo à Covid-19. Sinto-me bem – e vou continuar a trabalhar remotamente esta semana, enquanto sido as recomendações de saúde pública. A todos, por favor sejam vacinados e recebam as doses de reforço", escreveu Trudeau.