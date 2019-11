Joseph Muscat, o primeiro-ministro de Malta, deve anunciar em breve a sua demissão, tendo já apresentado a mesma ao seu gabinete, avnaça o jornal Times of Malta.A demissão estará relaciona com as pressões levantadas no seguimento do homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia, conhecida por investigar casos de corrupção que podiam implicar figuras do Governo.Ainda na manhã desta sexta-feira Muscat disse que não se demitia, mas a meio da tarde terá dito a confidentes que se iria demitir.