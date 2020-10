Primeiro-ministro tailandês levanta estado de emergência

O primeiro-ministro tailandês levantou o estado de emergência decretado há uma semana para impedir protestos do movimento que exige a sua demissão e uma reforma da poderosa monarquia, uma vitória para os milhares de manifestantes que estão nas ruas.

O chefe do Governo, Prayut Chan-O-Cha, decidiu suspender o decreto de emergência a partir das 12:00 de hoje (06:00 em Lisboa), de acordo com o Royal Gazette, o órgão oficial do palácio.

A situação "tranquilizou-se (...), assim, os funcionários do Governo e agências estatais podem aplicar as leis ordinárias", indicou a fonte