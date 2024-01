Príncipe André, Bill Clinton e Donald Trump na lista de nomes mencionados no caso Epstein

Anos após a morte de Jeffrey Epstein, o caso continua a gerar polémica e a revelar novos contornos. Esta quinta-feira, foi divulgada a lista de nomes referidos no processo legal sobre tráfico sexual.Loretta Preska, a juíza responsável pelo processo movido em 2015 por uma das vítimas, Virginia Giuffre, divulgou mais de 900 páginas de documentos do caso. Entre depoimentos de testemunhas e relatos explícitos de abusos sexuais, surgem vários nomes de personalidades ligadas ao magnata, informa o The New York Times.Os documentos que vieram a público revelam nomes de potenciais testemunhas, vítimas de agressões sexuais e amigos de Epstein. O príncipe André de Inglaterra e os antigos presidentes dos EUA Bill Clinton e Donald Trump são algumas das personalidades mencionadas.Nos próximos dias é esperado que sejam divulgados mais ficheiros do processo.O The New York Times refere ainda que os ficheiros divulgados não incluem contextos específicos de irregularidades cometidas por outros homens além de Epstein.Entre os ficheiros revelados na quinta-feira, está o extenso depoimento de maio de 2016 de Johanna Sjoberg, uma das vítimas de Epstein."Ele [Epstein] disse uma vez que Bill Clinton gosta de raparigas jovens", contou Sjoberg, citada pelo jornal norte-americano.O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, surge no processo em depoimentos de duas vítimas, que foram questionadas se o republicano esteve nas casas de Epstein e se teve relações sexuais com elas.Sjoberg contou que o príncipe André, que já tinha sido anteriormente referido no processo, lhe colocou a mão no peito quando a conheceu.Jeffrey Epstein foi detido em Palm Beach, na Florida, em 2005, depois de ter sido acusado de pagar a uma rapariga de 14 anos por sexo.Dezenas de outras raparigas menores de idade descreveram abusos sexuais semelhantes, mas os procuradores acabaram por permitir que o magnata se declarasse culpado em 2008 de uma acusação que envolvia uma única vítima. Cumpriu 13 meses num programa de liberdade de trabalho.Quando mais pormenores e denúncias vieram a público, em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi detido. Um mês depois, foi encontrado morto aos 66 anos na cela enquanto aguardava julgamento. A morte foi declarado como suícidio.