Príncipe André, filho de Isabel II, de novo envolvido em escândalo sexual

A escassos dias de completar 60 anos, o príncipe André vê-se envolvido num novo escândalo sexual, com contornos semelhantes ao caso Jeffrey Epstein . A sua amizade com o milionário que foi condenado por abuso sexual e acabou por ser encontrado morto na sua cela, em 10 de agosto, levou mesmo André a abandonar cargos públicos e deveres reais.Desta vez, a personagem central é o magnata da moda Peter Nygard, de 78 anos, acusado de drogar e de violar 10 mulheres, sendo que seis delas teriam entre os 14 e os 15 anos. De acordo com o Daily Mail, o filho de Isabel II, a sua ex-mulher, Sarah Ferguson, e as filhas, Beatriz a Eugenia, estiveram hospedados na casa do canadiano nas Bahamas, residência onde aconteceram os crimes.A estadia ocorreu no ano de 2000 e o caso que corre num tribunal em Nova Iorque aponta para crimes sexuais ocorridos entre 2008 e 2015. Porém, segundo o mesmo jornal, na altura que os quatro estiveram na casa de Nygard, o empresário canadiano já tinha chegado a acordo extrajudicial com três empregados que o acusaram de assédio sexual.Nygard, cuja fortuna pessoal ascende a mais de 800 milhões de euros, está acusado de fazer parte de uma rede internacional de prostituição com milhares de potenciais clientes e cuja base de operações era a sua mansão nas Bahamas. As jovens seriam atraídas com a falsa promessa de um trabalho no mundo da moda, mas ao chegar ao local seriam drogadas e obrigadas a manter relações sexuais.Ao contrário do que aconteceu no caso de Epstein, nenhuma das vítimas vinculou André com as violações. No final do ano passado, Virginia Giuffre garantiu que Jeffrey Epstein a traficou, em 2001, oferecendo-a ao príncipe André, com quem teve relações sexuais três vezes.O príncipe André decidiu afastar-se dos deveres reais com a permissão da rainha Isabel II, face às críticas que tem sofreu após conceder uma entrevista à BBC sobre o caso Epstein. Numa entrevista transmitida no programa Newsnight da BBC, André disse que nunca suspeitou do comportamento criminoso de Epstein e contestou as acusações de Virginia. Ainda assim, o filho da monarca de Inglaterra foi repreendido pela opinião pública por não se ter distanciado do bilionário norte-americano.