Príncipe britânico André nega envolvimento em escândalo sexual de Jeffrey Epstein

O príncipe britânico André negou qualquer envolvimento nos escândalos sexuais do amigo Jeffrey Epstein que se suicidou a 10 de agosto na cela onde estava detido.O duque de Iorque, numa declaração oficial, afirma ter ficado "chocado" com as imagens que sugeriam que este estivesse envolvido nos crimes do milionário. Epstein estava a ser"Sua Alteza Real deplora a exploração de qualquer ser humano e a sugestão de que ele tolera, participa ou encoraja qualquer comportamento desse tipo é abominável", disse o palácio de Buckingham.Estas declarações surgem após terem sido divulgados imagens do príncipe numa das mansões de Jeffrey. A imprensa britânica, incluindo o Daily Mail, publicou uma fotografia que mostrava André, o segundo filho da rainha Elizabeth, a acenar para uma mulher que estava no interior da mansão, em Manhattan, de Epstein.A fotografia foi tirada em 2010 - dois anos depois de Epstein se ter confessado culpado de uma acusação de prostituição na Flórida, Estados Unidos.