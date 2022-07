Prisão perpétua para mãe e padrasto que torturaram menino de cinco anos até à morte

Angharad Williamson, enfrenta agora uma pena mínima de 28 anos de cadeia enquanto que o padrastro, John Cole, terá pela frente pelo menos 29 anos na cadeia. Um jovem de 14 anos também está envolvido no crime e foi sentenciado a prisão perpétua, com 15 anos mínimos. Por razões legais o rapaz não pode ser identificado.

atitude desumanizante em relação a Logan".

Passou quase um ano desde o assassinato do pequeno Logan Mwangi e só agora é que a sentença do crime que horrorizou o País de Gales foi ditada: prisão perpétua para a mãe e padrastro do menino, que o torturaram até á morte. A criança de cinco anos foi encontrada morta a 31 de julho do ano passado no rio Ogmore, perto de Bridgend, recordou o Daily Star. Os ferimentos em Logan eram tão profundos que foi comparado com as vítimas de acidentes automóveis.A mãe,Durante o processo chegou-se à conclusão que a criança foi vítima de um ataque violento do padrasto dois dias antes da sua morte. É revelado que o menino estava num estado fragilizado nas semanas antes da sua trágica morte, chegando a urinar-se mais frequentemente, a gaguejar e até mesmo a automutilar-se. A gaguez de Logan piorava na presença de Cole, afirmou o jornal britânico.O Daily Star revela ainda que Cole pertencia ao grupo de extrema-direita "Frente Nacional" e que apelidava a criança de "Coco Pop" por ter herança mestiça. A defesa do homem alega que o termo era "carinhoso" mas a procuradoria argumentou que era uma "