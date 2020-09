Probabilidades de apanhar coronavírus no avião são reduzidas, avançam cientistas

Depois de um período de confinamento devido ao coronavírus, a aviação tenta agora voltar ao normal e proporcionar a maior segurança aos passageiros.Se o risco de infeção é elevado em alguns casos, as viagens de avião podem ser uma exceção. Um novo estudo mostra que o risco de ficar infetado durante um voo é, de facto, reduzido.As descobertas, publicadas na revista médica JAMA Network Open , tiveram por base uma voo comercial entre Tel Aviv, em Israel, e Frankfurt, na Alemanha, a 9 de março. De acordo com a experiência, dos 102 passageiros a bordo, 24 integravam um grupo de turistas, das quais sete testaram positivo após a viagem. Quatro pessoas apresentavam sintomas, duas estavam pré-assintomáticas e uma permanecia assintomática. Através dos testes e dos contactos com os passageiros, os cientistas concluíram que existiram apenas duas prováveis transmissões do vírus a bordo.De acordo com os investigadores, as explicações para o aparente nível de baixa transmissão do vírus podem estar relacionadas com a frequente renovação do ar das cabines dos aviões. Os filtros de ar podem ajudar igualmente a reter até 99,99% das partículas.Numa outra experiência, 328 passageiros e membros da tripulação foram testados depois de um voo entre os EUA e Taiwan, em março passado, onde foram detetados 12 infetados. Os testes realizados posteriormente foram todos negativos, revelando uma baixa taxa de transmissão entre os restantes viajantes.Uma ligação entre o Reino Unido e o Vietname a 2 de março é, até ao momento, o único caso conhecido de transmissão do vírus a bordo, quando um único passageiro espalhou a doença para cerca de outros 14.